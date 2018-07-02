Yalova'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki alzaymır hastasına bir gün sonra dağlık alanda ulaşıldı.
Şenköyde ikamet eden ve dün saat 19.00'dan itibaren haber alınamayan Mevlüt Yılmaz'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya haber verdi.
Mevlüt Yılmaz'ın akşam saatlerinde dağlık alana doğru yürüdüğünün belirlenmesi üzerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bu bölgeye yöneldi. AFAD ekiplerinin 3 ayrı bölgede yaptığı arama çalışmalarına jandarma ekipleri de drone ile destek verdi.
Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında Yılmaz, köyün bir buçuk kilometre dışında dağlık alanda bulundu. AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Çınarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şenköy muhtarı Mehmet Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına destek veren jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Alzaymır hastası Mevlüt Yılmaz'ın dün kaybolduğunu hatırlatan Uçar, "Gece gidebileceği yerleri aradık, bulamayınca ertesi gün yine aramaya devam ettik. Jandarma ve AFAD'a haber verdik. Gittiği yerleri onlar da aradı. Köyden bir buçuk kilometre uzaklıkta bulundu. Kısa süre içinde köyümüze gelen jandarma ve AFAD'a teşekkür ediyoruz. Bir anda devletin yanımızda olduğunu hissettik." ifadelerini kullandı.
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