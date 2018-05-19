Yalova'da kimya fabrikasında yangın

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bağlı Taşköprü beldesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ tesislerinin üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum