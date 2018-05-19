Yalova'da kimya fabrikasında yangın

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bağlı Taşköprü beldesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ tesislerinin üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

