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Yalova'da kimya fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bağlı Taşköprü beldesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ tesislerinin üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlikköy ilçesi kimya fabrikası Yalova yangın

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