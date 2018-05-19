Yalova'da kimya fabrikasında yangın

İSTANBUL (AA) - Ak-Kim Kimya tarafından, Yalova'da faaliyet gösteren fabrikalarındaki bir tesisin deposunda çıkan yangına ilişkin, "Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı çalışmalarımız sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Ak-Kim Kimya Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yalova’da faaliyet gösteren Ak-Kim Kimya fabrikalarındaki bir tesisin deposunda saat 12.40 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı çalışmalarımız sürmektedir." denildi.
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