Yalova'da ormanda kaybolan 2 genç kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 genç, 14 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dağ bisikletleriyle Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesine giden Bekir Çağrı Sarar (22) ile Abdullah Kaleoğlu (21) Güngörmez Mera Şelalesi mevkisinde ormanlık alanda yollarını kaybettiler.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında AFAD Çağrı Merkezi'ne konum atarak kaybolduklarını ve ateş yakıp beklediklerini bildiren gençlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri ve bölgeyi iyi bilen köylülerin yaptığı arama çalışmalarına gece yarısı ara verildi.

Sabah saatlerinde çalışmalarına yeniden başlayan ekipler, kayıp gençlere saat 09.30'da ulaştı.

Ormanlık alandan indirilen gençler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çınarcık Devlet Hastanesine getirildi.

Gençlerden Abdullah Kaleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konum attık ancak internet iyi çekmediği için konum yanlış gösteriyordu. O yüzden bulunmamızda problem oldu. Korku olmadı zaten sabaha kadar ateş yaktık. Bulunduğumuzda çok ferahladık." dedi.

Bekir Çağrı Sarar da nasıl kaybolduklarını kendilerinin de anlayamadığını belirterek, "Yoldan sapmışız. Korku yoktu. Ateş yaktık. Bisiklet vardı yanımızda o bize yük oldu. O yüzden çıkamadık." diye konuştu.

