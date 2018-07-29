Yalova'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
V.A. (38) idaresindeki 77 EK 685 plakalı otomobil, Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşah Yıldırım (20) ve Melike Çiftçi'ye (21) çarpıp kaçtı.
112 Acil Servis ekiplerince Yalova'da özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülşah Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan sürücü V.A. polis tarafından yakalandı.
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