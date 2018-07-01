Yalova'da otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'nde, İhsan S. Muhaısen Al Zaidi yönetimindeki 34 LP 6339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen R.E'nin kullandığı 16 VG 377 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü R.E. ile motosiklette bulunan G.Ç. ve E.E. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum