Yalova'da otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'nde, İhsan S. Muhaısen Al Zaidi yönetimindeki 34 LP 6339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen R.E'nin kullandığı 16 VG 377 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü R.E. ile motosiklette bulunan G.Ç. ve E.E. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

