HABER

Yalova'da otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:11 | Son Güncelleme

Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı - Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'nde, İhsan S. Muhaısen Al Zaidi yönetimindeki 34 LP 6339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen R.E'nin kullandığı 16 VG 377 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü R.E. ile motosiklette bulunan G.Ç. ve E.E. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak
Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlandıKabotaj Bayramı Antalya'da kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çınarcık trafik kazası Yalova

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.