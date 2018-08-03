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Yalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi tarafından 2'nci Dünya Savaşı süresince Alman işgali altındaki Avrupa'da katledilen Romanları anmak, hatıralarına sahip çıkmak için yaptırılan 'Roman Soykırım Anıtı'nın açılışı törenle yapıldı.

Yalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi tarafından 2'nci Dünya Savaşı süresince Alman işgali altındaki Avrupa'da katledilen Romanları anmak, hatıralarına sahip çıkmak için yaptırılan 'Roman Soykırım Anıtı'nın açılışı törenle yapıldı.
Kent merkezinde sahil bandı üzerinde yaptırılan dünyadaki 2'nci Roman soykırım anıtı olma özelliğini taşıyan anıtın açılışı, '2 Ağustos Dünya Çingene Soykırım Günü'nde gerçekleştirildi. Törene, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Başkan Yardımcıları Halit Güleç, Jülide Güner, Yalova Genç Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerem Koyuncu, çevre illerden gelen Roman derneklerin temsilcileri katıldı. Törende konuşan Yalova Genç Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerem Koyuncu, 1933-1945 yılları arasında 'Aryan ırkı'nın saflaştırılması projesi kapsamında, 2'nci Dünya Savaşı'nda Naziler'in 22 ana kamp, 1200 uydu kampta; gaz odaları, tıbbi deneyler, kötü muameleler ve infaz edilmek suretiyle 500 bin Roman'ın soykırıma uğradığını, bundan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Vefa Salman ise şöyle konuştu:
"2'nci Dünya Savaşı'nın, insanlık tarihine bıraktığı trajik izler sanılanın aksine tek bir etnik gruba karşı yürütülmemiş, çok daha fazla etnik grup, ne yazık ki bu yok edilişten kurtulamamıştır. Yalovalı olmakla gurur duyduğum gibi farklı etnik gruplardan oluşan Yalovalıların bir parçası olmaktan da yaşamım boyunca gurur duymuşumdur. Bu düşünceyle Yalova'da önce 'Çerkez Sürgün Anıtı'nı ve sonrasında da 'Kırım Sürgün Anıtı'nı hayata geçirmekten mutluyum. Yalova Belediye Başkanı olarak burada olmaktan ve tarihi süreçte yaşanmış acıların mağdurlarının torunları için, Roman soykırımının unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılarak benzer acıların bir daha yaşanmamasına katkı sağlayacak olmaktan gururluyum. Dilerim dünya üzerinde böylesi bir soykırım bir daha yaşanmaz."
Konuşmaların ardından Başkan Salman, protokol üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte Roman Soykırım Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldıYalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldıYalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldıYalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldı

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