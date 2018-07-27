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Yalova'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Yalova'da bazı iş yerlerini su bastı, bir çok araç mahsur kaldı

Yalova'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte aniden başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar, yollardaki su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Orman İşletme Kavşağı'nda sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintisi araçların mahsur kalmasına neden oldu. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı.

Rüstempaşa, Süleymanbey ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf, iş yerlerini kendi imkanlarıyla dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazıları da iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak yağmur Yalova

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