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Yalova'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

YALOVA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Yalova'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 21 kilogram yağış düşerken, kent merkezindeki Cumhuriyet, Gazipaşa, İstanbul, Mimar Sinan ve Fatih caddelerinde bazı alanlar suyla kaplandı. Araçlar güçlükle ilerledi, vatandaşlar da yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı. Polis ekipleri, sürücüleri yönlendirirken belediye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yaptı.

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Yalova'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandıYalova'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandıYalova'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandıYalova'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı

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