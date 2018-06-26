Yalova'da seçim kutlaması nedeniyle kavga

Oğlunun tekme ve yumruk darbeleri aldığını iddia eden Kurşun, "O esnada ben de olayların ortasında kaldım ve itiş kakışa maruz kaldım. Oğlumu orada epey hırpaladılar." dedi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan kayınpederinin memleketi Elmalık'a gelen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Türk bayrağı ve MHP bayraklarıyla süslü araçla marşlar eşliğinde seçim kutlaması turu atan 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun ve aile bireyleri ile köydeki bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Seçim kutlaması yaptıklarını ifade eden Kurşun, "Bu, benim en doğal demokratik hakkım ve bundan dolayı ben darbedilmeyi hazmedemiyorum. Kendileri telefon üstüne telefon, aracı üstüne aracı yolluyorlar ama kesinlikle ve kesinlikle affetmeyeceğim, şikayetçiyim." diye konuştu.

Melih Kurşun da arbede sırasında babasını korumak için hamle yaptığını belirterek, "İlk başta yumruklarla saldırdılar, arkadan bakkaldan da birisi çıktı, kendimi savunayım derken arkadan saldırıya uğradım." dedi.

Dilek Kurşun, jandarmadaki ifadesinde köye girmeden araçlarına AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını, MHP ve Türk bayrağını astıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Elmalık köyü meydanına geldik ve hiç durmadan köyün sol tarafındaki mahalleye giriş yaptık. Oradan döndükten sonra Muharrem İnce’nin mahallesine girdik. Daha sonra hiç beklemeden geldiğimiz güzergahın ters istikametinden gelerek kayınpederimin evinin önüne aracı park ettik. Evin ikinci katına çıktık. Bu esnada babamın evinin giriş kapısı olan demir kapıdan P.K. isimli şahıs bana ve aileme yönelik, 'Bu yaptığınız ayıp değil mi provokasyona mı geldiniz siz buraya, gidin evinize' dedi. Ben de kendisine 'Burası bizim köyümüz neden gidecekmişim evime hatta sen evleneceksin ve gideceksin ama biz bu köyde kalıcıyız' diyerek karşılıklı konuşurken bu defa da yanımıza bağırış çağırış içerisinde ablası Ö.Y. gelerek, aynı şekilde 'Buralara gelemezsiniz, böyle dolaşamazsınız, gidin evinize' şeklinde tehdit ve hakaret ederek, bana bağırarak söylemlerde bulundu."