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Yalova'da seçim kutlaması nedeniyle kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:07 | Son Güncelleme

Elmalık köyünde seçim kutlaması nedeniyle çıkan kavgada taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Yalova'nın Elmalık köyünde seçim kutlaması nedeniyle kavga çıktı, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan kayınpederinin memleketi Elmalık'a gelen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Türk bayrağı ve MHP bayraklarıyla süslü araçla marşlar eşliğinde seçim kutlaması turu atan 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun ve aile bireyleri ile köydeki bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavganın ardından Dilek Kurşun, eşi ve oğlu ile kavgaya karışan 7 kişinin jandarmada ifadesine başvuruldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de memleketi Elmalık'taki kavga nedeniyle taraflar birbirinden şikayetçi oldu, 10 kişi ifadelerinin ardından jandarmadan ayrıldı.

Gazi Dilek Kurşun, yaptığı açıklamada, arbede sırasında oğlunun darbedildiğini ileri sürdü.

Oğlunun tekme ve yumruk darbeleri aldığını iddia eden Kurşun, "O esnada ben de olayların ortasında kaldım ve itiş kakışa maruz kaldım. Oğlumu orada epey hırpaladılar." dedi.

Seçim kutlaması yaptıklarını ifade eden Kurşun, "Bu, benim en doğal demokratik hakkım ve bundan dolayı ben darbedilmeyi hazmedemiyorum. Kendileri telefon üstüne telefon, aracı üstüne aracı yolluyorlar ama kesinlikle ve kesinlikle affetmeyeceğim, şikayetçiyim." diye konuştu.

Melih Kurşun da arbede sırasında babasını korumak için hamle yaptığını belirterek, "İlk başta yumruklarla saldırdılar, arkadan bakkaldan da birisi çıktı, kendimi savunayım derken arkadan saldırıya uğradım." dedi.

Dilek Kurşun, jandarmadaki ifadesinde köye girmeden araçlarına AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını, MHP ve Türk bayrağını astıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Elmalık köyü meydanına geldik ve hiç durmadan köyün sol tarafındaki mahalleye giriş yaptık. Oradan döndükten sonra Muharrem İnce’nin mahallesine girdik. Daha sonra hiç beklemeden geldiğimiz güzergahın ters istikametinden gelerek kayınpederimin evinin önüne aracı park ettik. Evin ikinci katına çıktık. Bu esnada babamın evinin giriş kapısı olan demir kapıdan P.K. isimli şahıs bana ve aileme yönelik, 'Bu yaptığınız ayıp değil mi provokasyona mı geldiniz siz buraya, gidin evinize' dedi. Ben de kendisine 'Burası bizim köyümüz neden gidecekmişim evime hatta sen evleneceksin ve gideceksin ama biz bu köyde kalıcıyız' diyerek karşılıklı konuşurken bu defa da yanımıza bağırış çağırış içerisinde ablası Ö.Y. gelerek, aynı şekilde 'Buralara gelemezsiniz, böyle dolaşamazsınız, gidin evinize' şeklinde tehdit ve hakaret ederek, bana bağırarak söylemlerde bulundu."

Bağrışmalar azaldıktan bir süre sonra eşi Hüseyin Kurşun ve oğlu Melih Kurşun ile evin önüne çıktıklarını belirten Kurşun, şunları kaydetti:

"Evin önüne çıktıktan sonra eşimi ismini bilmediğim birisinin kolunu tutarak geriye doğru çektiğini gördüm ve oğlum bu esnada yalnız kaldı. Daha sonra oğlum Melih Kurşun'a 4-5 kişinin saldırdığını gördüm. Bunlar arasında bir tanesi olan M.T, oğluma uçarak tekme attı. Ben bu olayı ayırdığım esnada tarafıma kasten vuran yok ancak o karışıklıkta itiş kakış oldu. Omzumda hafif şekilde yaralanma oldu. Ben bunun üzerine A.K’ye 'Yaptığınızı beğendiniz mi' şeklinde söz söyledim. Ben bu olaydan dolayı A.K, P.K, Ö.Y, D.A.Y, M.T, E.E. ve Ö.B'den şikayetçi ve davacıyım. Orada ayrıca emin olmamakla beraber gazi oluşum nedeni ile tarafıma aşağılayıcı hakaret etmiştir. Ben de onlara 'Ben o akşam çıkıp tankların önünde durup canımı ortaya koydum bunun bedeli olmaz siz de televizyon karşısında seyredeceğinize siz de aynı şekilde tankların önüne çıksaydınız' şeklinde telkinde bulundum."

Melih Kurşun jandarmaya verdiği ifadede anne ve babasıyla şehir merkezinden mangal alışverişi yaparak Elmalık köyüne hareket ettiklerini, Elmalık-Kazımiye yolunda durarak araca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, MHP ve Türk bayrağı takıp Elmalık köyüne gittiklerini belirtti. Kurşun, aracı dedesinin evinin önüne park ettikleri sırada P.Y. evin önüne gelerek "Ayıp değil mi yaptığınız amca ya" şeklinde kendilerine bağırdığını ifade etti.

Daha sonra aralarında kavga çıktığını anlatan Melih Kurşun, kendisine vuranlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

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