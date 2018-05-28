Yalova'da sel ve taşkından zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor

Yaralarını sarmaya başladıklarına işaret eden Sancar, "Yaklaşık 200-300 metre kadar dereye ve denize ilerlemiş ürünlerimizi topluyoruz. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Bu konuda yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sel ve taşkın nedeniyle serasında büyük çapta hasar oluşan süs bitkileri üreticisi Ercan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağmurla adeta afet yaşadıklarını söyledi.

Çiftçiler, taşkın dolayısıyla sular altında kalan seralardaki süs bitkilerini kurtarmaya çabalıyor. Suyun şiddeti dolayısıyla metrelerce sürüklenen süs bitkileri arasında zarar görmeyenleri ayıklayan çiftçiler, traktörlere yükledikleri ürünlerini güvenli bir noktaya yerleştiriyor. Taşkın nedeniyle zarar oluşan seradaki malzemeler ise çiftçiler tarafından onarılarak eski haline dönüştürülmeye çalışılıyor.

Yalova'da dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kazımiye köyündeki Kurudere'nin taşması sonucu süs bitkileri ve sebze seraları zarar gören çiftçiler yaralarını sararken, ekipler de hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kazımiye, Kirazlı, Safran ve Hacımehmet köyleri ile Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye, 500 Evler Mahallesi ile Kelebek Çayırı mevkisi ve Altınova ilçe merkezinde meydana gelen su taşkınları ve selden dolayı ürün kayıpları oluşan alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin 2 gün içinde hasar durumunu ortaya çıkarması bekleniyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) de hasar tespit çalışmalarını tamamlamasının ardından ilgili bakanlıktan ödenek talep edileceği bildirildi.

