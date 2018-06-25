Yalova'da seyir halindeki elyaf yüklü tırda yangın

Yalova (AA) - Yalova'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Ahmet Aydın idaresindeki 16 ZT 143 plakalı elyaf yüklü tır, Güneyköy mevkinde kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aydın, tırı yol kenarındaki alana çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen yangında, tırın kupa kısmında büyük hasar oluştuğu belirlendi.

