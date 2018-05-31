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Yalova'da Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Yalova'da Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB kurulacak

Yalova'da Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresini temsilen Vali Tuğba Yılmaz, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB'yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Cem Ocakcı, Yönetim Kurulu üyesi Ruhican Karakaş ve İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneğini temsilen Divan Başkan Vekili Gökhan Işık ile yazman üye Oğuz Can Ocakcı'nın katılımlarıyla valilikte üçlü protokol imzalandı.

İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneğinin OSB Müteşebbis Heyeti'nde katılımcı olma talebi, mevcut katılımcı kurumların karar alma organlarınca uygun bulundu. Yüzde 70'i İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneği, yüzde 18'i İl Özel İdaresi, yüzde 6'sı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve yüzde 6'sı da Çiftlikköy Belediyesinin katılımlarıyla yeniden teşekkül ettirilen OSB kuruluş protokolü ilgili bakanlıkça onaylandı.

Kurulacak OSB'nin yatırım maliyeti 300 milyon dolar olarak öngörüldü. OSB'nin finansman ihtiyacının tamamı girişimci sanayiciler tarafından karşılanacak. Bölgenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi durumunda cirosunun 500 milyon dolar, ihracatının 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi ve 7 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'deki taşıt araçları yan sanayi sektörü, parça ve ekipman ihtiyacının yüzde 80-85'ini temin edecek düzeyde. OSB'nin kurulumuyla bu oranın yüzde 15-20'lik kısmının Yalova'dan karşılanması hedefleniyor.

Bu arada, imzalanan üçlü protokol gereği, OSB'nin faaliyetlerinde İl Özel İdaresinin payına düşen katılımcı masrafları dernek tarafından karşılanacak.

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