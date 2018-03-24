Yalova’da toprak kayması

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde heyelan tehdidi altındaki 10 daire boşaltıldı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelan, uzun yıllardır metruk olan bir binanın kolonlarında hasar meydana gelmesine sebep oldu. Toprak kaymasının devam etmesinden dolayı binanın kolonlarındaki yükün arttığını dile getiren uzmanlar, tedbiren metruk binanın yan tarafında yer alan bir binayı boşalttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, “Burayı afet bölgesi ilan edeceğiz. Toprak kayması olan noktada 1988 yılında yapılan metruk bir bina var. Sadece onun kolonlarında zarar meydana geldi. AFAD ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da birkaç gün evvel inceleme yaptı. Bu metruk binanın yan tarafında yer alan 10 dairelik apartmanı tedbir maksadıyla boşalttık. O binada herhangi bir hasar yok. Ortada endişe edecek bir durum bulunmuyor” dedi.