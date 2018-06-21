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Yalova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:23 | Son Güncelleme

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Yalova'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdülaziz Kaptan idaresindeki 34 DD 3626 plakalı otomobil, Yalova-Bursa karayolundaki Esadiye kavşağında karşı yönden gelen Ali Demir'in kullandığı 77 AAD 044 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Kaptan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Yalova

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