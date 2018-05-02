Yalova'da trafik kazası: 1 ölü

Yalova'da, kamyonun çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde, İlhami A. (36) yönetimindeki 77 EU 204 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Anık'a (80) çarptı.
Kazada, Mualla Anık olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü, gözaltına alındı.
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü
AA, ABD'de böyle görüntüledi!
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Khloe Terae objektif karşısında!
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum