Yalova'da trafik kazası: 1 ölü

Yakıt almak için Çiftlikköy ilçesindeki akaryakıt istasyonuna giren tırın altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit Karayolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giriş yapan 16 RCV 62 plakalı tır sürücüsü B.T (51), bu sırada buradan geçen Münire Dener'i (82) fark edemeyerek üzerinden geçti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının olay yerini incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü B.T, gözaltına alındı.

