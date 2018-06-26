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Yalova'da uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki haftada gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde son düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 100 adet uyuşturucu hap, 12,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 40,5 gram metamfetamin, 1,6 gram toz esrar, 2,05 gram kubar esrar, 0,78 gram eroin, 1,56 gram kokain ve 2 adet tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 31 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu Yalova

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