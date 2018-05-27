Yalova'daki seralar şiddetli sağanaktan zarar gördü

Çiftçilerin ciddi zararının bulunduğunu anlatan Ayvaz, "Bir firmamızın ortalama 80 ile 100 bin arasında bitkisi heba olmuştur. Ciddi derecede zararlar var. Sadece benim alanımda bir kilometrede olan hasardan bahsetmek gerekirse 1 milyon lirayı bulacak zararlar var. Yetkilileri göreve çağırıyoruz." dedi.

Deredeki taşkın dolayısıyla sular altında kalan bölgedeki süs bitkileri ve sebze seralarında büyük hasar oluştu. Seralarda bulunan saksı içindeki süs bitkileri metrelerce sürüklenerek sular altında kaldı. Seraları zarar gören çiftçiler de zarar görmeyen ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Taşkının ardından çiftçiler seralarını onarmaya başlarken Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması yaptığını aktaran Ayvaz, "En az 50 tane çiftçimiz bu olaydan etkilenmiştir. Ben sadece 5-6 çiftçimden bahsediyorum. 1 milyon liralık zararımızın 6 üretici arkadaşımıza ait olduğundan bahsediyorum. Diğerleri zarar tespit komisyonları kurulacak ancak o zaman tespit edebiliriz." diye konuştu.

- "Yaklaşık zararımız 500 bin liranın üzerindedir"

Süs bitkileri üreticisi İlhan Bektaş da etkili olan yağışın kendilerini çok büyük zarara uğrattığını ifade ederek, "Her çiftçi şu an mağdur durumda. Devletimizden gerekli yardımı bekliyoruz. 300 bin lira civarı bir zararımız var. Yüzde 70'e yakın alanımızda bir tahrip var. Bu tahribin tespit edilmesini istiyoruz, devletin yetkilileri daha iyi görür. Bizim gözümüzle olan 300 bin liralık bir zarar var." ifadelerini kullandı.

Bir başka süs bitkileri üreticisi Erdoğan Sancar da şiddetli ürünlerinde ciddi hasar oluştuğunu aktararak, "Yaklaşık 200 bine yakın satış boyu bitkimiz heba oldu. Zararımız 500 bin liranın üzerindedir." dedi.

Üreticiler seraların yanında bulunan derenin ıslah edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

