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Yalova'daki toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Çınarcık ilçesinde 50 bin metrekarelik alanda etkili olan toprak kaymasına ilişkin çalışmalar sürüyor - Risk taşıyan 73 daireli 4 apartmanın birinde oturan 10 aileye AFAD tarafından kira yardımı yapılacak

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle risk taşıyan 4 apartmandan birinde oturan 10 aileye evlerini boşaltmaları istendi.

Çınarcık'ta yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede yeni inşa edilen 73 daireli 4 apartmanın henüz oturanı bulunmayan birinde hasar oluştu.

Ortaya çıkan riski göz önünde bulunduran Çınarcık Belediyesi, bu binalardan oturulmaya başlanan birinde ikamet eden 10 aileye evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderdi.

Toprak kaymasının etkili olduğu bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kurumların istişareli olarak bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 50 bin metrekare alanda etkili olan toprak kayması ile ilgili raporların hazırlandığını söyledi.

Vatandaşların zarar görmemesi için çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Bölgede 4 bina var. Bir blok için iskan alınmış. Binada oturan vatandaşlarımızın acilen boşaltmasını istedik. 10 aile oturuyor. Toplamda 73 dairelik 4 bina var. Binada bir şey olmamasına rağmen can güvenliği açısından önlem almamız gerekiyordu. Projelendirilmesi, etüt çalışması, sondaj çalışması, raporlama devam ediyor. İnşallah en yakın sürede tekrardan çalışmalara başlanılacak. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek." diye konuştu.

Ailelere Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kira yardımı yapılacağını vurgulayan Kurt, bölgedeki çalışmaların sonucuna göre bir yol haritası çizeceklerini kaydetti.

Kurt, bölgedeki heyelanın su kaynaklı olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Jeoloji uzmanları incelemelerini sürdürüyor. Hareketin devam ettiği gözlendi. Hareketliliğin durmasını bekliyoruz. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Toprak kayması nedeniyle çökmeler oluşan Çınarcık-Armutlu karayolu ulaşıma kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çınarcık toprak kayması Yalova

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