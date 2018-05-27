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Yalova'yı sağanak vurdu; Caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

YALOVA BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN ANINDAN MÜDAHALE Yalova'da bu sabah etkili olan sağanakta metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.

Yalova'yı sağanak vurdu; Caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı (2)

YALOVA BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN ANINDAN MÜDAHALE
Yalova'da bu sabah etkili olan sağanakta metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağmur düştüğü belirtildi. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, hazırlıklı bekleyen Yalova Belediyesi ekipleri tarafından su basan ev ve işyerlerine anında müdahale edildiği bildirildi.
Güne sağanakla başlayan Yalova’da, su baskınları nedeniyle vatandaşlardan belediyeye çok sayıda şikayet geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar üzerine önceden kriz masası oluşturarak olası tehlikelere karşı hazır bekleyen Yalova Belediyesi, 50 personel, 20 araç ve ekipmanla gelen ihbarlara anında müdahale etti. Gün boyu yağış beklendiği uyarısı nedeniyle ekipler hazırda beklerken, yağış nedeniyle oluşan birikintiler de Belediye ekiplerince temizleniyor.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yalova'yı sağanak vurdu; Caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı (2)Yalova'yı sağanak vurdu; Caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı (2)Yalova'yı sağanak vurdu; Caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı (2)Yalova'yı sağanak vurdu; Caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı (2)

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