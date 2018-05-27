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YALOVA'YI SAĞANAK VURDU; CADDELER GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

YALOVA'YI SAĞANAK VURDU; CADDELER GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI EK

YALOVA'YI SAĞANAK VURDU; CADDELER GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI EK

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