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Yamaç paraşütü bitince toprağı öptü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Sami Dikmen'in bu sıradaki korkusu ve uçuşun ardından toprağı öpmesi kameraya yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Sami Dikmen, inişin ardından toprağı öptü.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren dört pistiyle yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı aksiyon hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

Eskişehir’den tatile gelen Sami Dikmen (32) de yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval ile bin 800 metre pistindeki hazırlıkların ardından tandem uçuş yaptı. Dikmen'in gökyüzünde yaşadıkları pilot Kaval tarafından aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Dikmen'in uçuş sırasında sarfettiği "Hayır hocam. Hayır yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Çok kötü. Hayır böyle dönmeyelim. Yavaş yavaş Ölüdeniz'e inelim. Denizin üzerine doğru gidelim. Abi dönme, yapma abi. Hocam dönme, kapattım gözlerimi yapma bunu bana. Hocam vallahi billahi yapma ya. İyi değilim ben. Yavaş yavaş süzüle süzüle inelim. Düz gidelim." cümleleri tebessüm ettiriyor.

Dikmen'in inişin ardından koşarak pistten uzaklaştığı ve yeri öptüğü görülüyor.

Yamaç Paraşütü pilotu Hasan Kaval, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bölgesinden uçuş yaptığını, Ölüdeniz de uçmanın kendisine bambaşka bir duygu kattığını söyledi.

Yolcuların isteği doğrultusunda gökyüzünde zaman zaman akrobasi hareketler yaptıklarını anlatan Kaval, şunları söyledi:

"Havada insanların en masum olduğu anları yakalıyoruz, bazen yolcularımız yeri öpüyor. Bu heyecan ve adrenalinden kaynaklanıyor. Son yolcumuz da inişin ardından uçuş için teşekkür etti. Bu spor yolda yürümekten daha güvenli. Çok değişiklik tepkiler alıyoruz. İnsanlar için bu heyecanı tatmak çok farklı bir duygu. O heyecanı yaşadıklarını görmek bizi de çok mutlu ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
akrobasi hareketleri Babadağ Fethiye Muğla Ölüdeniz yamaç paraşütü

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