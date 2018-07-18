Yamaç paraşütü eğitiminde ilk uçuş heyecanı

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde belediyenin 'yamaç paraşütü başlangıç eğitimi'ne katılan gökyüzü tutkunları, ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.
Nilüfer Belediyesi'nin, alternatif spor branşlarının gelişmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde başlattığı yamaç paraşütü eğitiminin ikinci dönemine katılım yoğun oldu. Katılımcılara, Nilüfer Belediyespor’un milli sporcusu eğitmen Erol Aslantaş tarafından yamaç paraşütü kullanma ve uçuş konularında teorik bilgiler verilldi. Kursiyerler, kursun ikinci bölümünde ise ilk kez gökyüzü ile buluştu. Yamaç paraşütü ile ilk uçuşlarını gerçekleştiren katılımcılar, büyük heyecan yaşadı. Gökyüzü tutkunları, Uluabat ve Gölyazı göllerinin üzerinde uçarken güzel manzaranın tadını çıkardı.
Belediyenin yamaç paraşütü başlangıç eğitimlerinin üçüncü dönemi 21 Temmuz, dördüncü dönemi 18 Ağustos'ta başlayacak.
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