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Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçiren Çinli turist kamerada

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin travertenleriyle dünyaca ünlü turizm bölgesi Pamukkale'de, yamaç paraşütü pilotuyla tandem atlayışı yapan Çinli turist Xıija Jin'in (28), travertenlerin üzerinde havadayken çığlık atıp baygınlık geçirmesi, kameraya yansıdı.

Pamukkale'ye tatile gelen Çinli turist Xıija Jin, yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi mevkiine çıktı. İzmir'den gelen yamaç paraşütü pilotu Uğur Özkaya ile tandem anlayış yapan Jin, bir süre havada traverten manzarasının keyfini çıkardı. Pilot inişe geçtiği sırada yamaç paraşütü havada tur atarken, Jin çığlık attı, ardından baygınlık geçirdi. Jin'in çığlık atması ve bayılma anı, paraşüte takılı kamera tarafından anbean kaydedildi. Turist Jin'in bayıldığını fark eden pilot Özkaya, telsizle arkadaşlarına durumu bildirip yardım istedi. Paraşüt yere indikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Xıija Jin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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