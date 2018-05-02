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Yamaç paraşütü tutkunları Tekirdağ'da buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Tekirdağ'da düzenlenecek Yamaç Paraşütü Şenliği kapsamında, dünyada ilk kez yamaç paraşütünden havada canlı radyo yayını da gerçekleştirilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Tekirdağ'da "Yamaç Paraşütü Şenliği" gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiat turizmiyle ilgili başlattığı seferberlik kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun "Orman Su Varsa Hayat Var" sloganı ve tabiat turizmi çerçevesinde Türkiye'de ilk kez Tekirdağ'da "Yamaç Paraşütü Şenliği" yapılacak.

Kartaltepe Tabiat Parkı'nda 8 Mayıs Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek şenlikte, yamaç paraşütü gösterisi, paramotor uçuşları, yöresel gastronomi sunumları, bitki illüstrasyon gösterimleri ve söyleşiler düzenlenecek.

Etkinliğin ilgi çeken bir başka bölümünde ise dünyada ilk kez yamaç paraşütünden canlı radyo yayını yapılacak. Radyo Akademi ödüllü "Tabiatın Sesi" radyo programı havada gerçekleşecek.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi, Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübü, Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü, Şarköy Muhtarlığı, Radyo Can ve Namık Kemal Üniversitesi Radyosu'nun destek verdiği etkinlik gün boyu devam edecek.

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