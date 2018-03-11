Yamaç paraşütü yasağına milletvekilleri müdahale ediyor

Ordu’da 500 rakımlı Boztepe’de yamaç paraşütü parkur alanında yamaç paraşütü faaliyetlerinin Türkiye’de deniz üzerine ilk kurulan Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki uçak trafiğinde artış ve uçakların alçalma hattında kaldığı gerekçesiyle durdurulması üzerine AK Parti Ordu milletvekilleri yasağın kaldırılması için harekete geçti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ile görüştüğünü, Genel Müdür Kesici’nin 2-3 hafta içinde Ordu’ya gelerek konuyu yerinde inceleyeceğini belirtti. Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce yamaç paraşütü sporcusunun Boztepe’den uçuş gerçekleştiğini belirten Gündoğdu “Boztepe’den yapılan paraşüt uçuşları Ordu markası ve şehir turizmi için çok önemli. Ortada Ordu için önemli bir katma değer var. Teleferik ile birkaç dakikada Boztepe’ye çıkan sporcular, sahile iniş yapabiliyorlar. Boztepe yerli ve yabancı sporcular için dünya çapında gözde bir lokasyon. Yasağın kalkması ve uçuşların başlaması konusunu Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Bahri Kesici ile görüştük. Kendisi birkaç hafta içinde Ordu’ya gelerek konuyu yerinde inleyecek ve sorunun çözümü hususunda elinden geleni yapacak. Ordu’da uçuş yapan sporcularımızla iletişim halindeyiz. Konuyu Ordumuzun ve hemşehrilerimizin azami faydasını gözeterek takip ediyoruz” dedi.