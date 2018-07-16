Yamaç paraşütüyle atlayış yapan tatilcinin korkusu kamerada

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yükseklik korkusuna rağmen yamaç paraşütü pilotu Cumhur Durmaz ile Babadağ'dan uçan tatilci, havada 20 dakika boyunca bağırıp, pilota, kendisini yere indirmesi için yalvardı. Tatilcinin korku dolu anları, paraşüt kamerasına yansırken, Durmaz'ın sosyal paylaşım sitesinde 1 dakikalık bölümünü yayınladığı görüntüler ise izleyenleri güldürdü. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen tatilci, yamaç paraşütüyle uçmak için dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'a çıktı. Son hazırlıklarını yapan tatilci, yamaç paraşütü pilotu Cumhur Durmaz eşliğinde, 1700 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yapmak için koşmaya başladı. Ayaklarının yerden kesilmesiyle korkusu yüzüne yansıyan tatilci, daha birkaç saniye geçmeden bağırmaya başladı. Aşağı bakamayan, paraşütün kemerlerine sımsıkı tutunan tatilci, "Ağabey yemin ederim, kusarım. Ağabey dediklerini yapamayabilirim. Annem, annem. Ağlayacağım ağabey. Yaşım 35, ağlamak istemiyorum. Oy, oy, oy, oy" haykırışlarıyla paraşüt pilotundan yardım istedi. Korkusu bir türlü geçmeyen tatilci, pilotun spiral (hızlı dönüş) hareketi sırasında ise kendinden geçti. Haykırışları Ölüdeniz semalarında yankılanan tatilci, bu kez de "Ağabey lütfen ya" sözüyle pişmanlığını dile getirdi. Tatilci, bir ara gözlerini açıp, 1500 metreden aşağı bakınca ağlamaklı oldu. 'ÖLÜDENİZ'DE İMANA GELEN ADAM'I ANIMSATTI İzleyenleri güldüren görüntüler, 2011 yılında 'Mithat' adlı tatilcinin gökyüzünde yaşadığı korku dolu anları anımsattı. 'Ölüdeniz'de imana gelen adam' başlığıyla internet üzerinden yayınlanan ve binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, daha sonra birçok televizyon kanalında haber olmuştu. Paraşüt pilotu Durmaz'ın sosyal medya hesabından bir bölümünü yayınladığı görüntülere 'Ölüdeniz'de bir imana gelme vakası daha' yorumu yapılmıştı. İnişin ardından tatilcinin "Bir daha uçmam" dediğini belirten pilot Durmaz, "Hızlı dönüşleri yolcuların etrafı izlemesi için yapıyoruz. Yaşananları yükseklik korkusuna bağlayabiliriz. Ancak kendi kafasında bir kere korkarak gelmiş biri 'Belki yenerim' düşüncesiyle uçuyor. Olayla karşılaşıp, film koptu mu korkmaya devam ediyor. Onu durduramayız. Tedbirli, sabırlı ve eğitimli uçuş yaptıktan sonra yamaç paraşütü bir bisikletten daha güvenlidir" dedi.

