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Yamaçta mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:22 | Son Güncelleme

Adana'da bir yamaçta mahsur kalan 14 koyun, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Adana'da yamaçta mahsur kalan 14 koyun AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı kırsaldaki Dutlupınar Mahallesi'nde hayvan otlatan Yaşar Çakır, hayvanları çıktığı yamaçtan indiremeyince itfaiyeye haber verdi.

Harekete geçen itfaiye ve AFAD ekipleri, kaygan taşların bulunduğu dik yamaçtaki koyunları kurtarmak için itfaiye araçlarının hareketli merdivenlerine çıktı.

Görevliler, hayvanları dik yamaçtan güvenli yola yönlendirerek aşağıya indirdi.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

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adana AFAD koyun kurtarma

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