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Yamaçtan apartmanın üzerine kaya parçaları kaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Hatay'ın Defne ilçesinde dağ eteğinde bulunan bir apartmandaki 3 daireye yamaçtan kopan kaya parçaları girdi - Hasar gören bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının hasar verdiği bir apartman boşaltıldı.

Dursunlu Mahallesi'nde dağ eteğindeki 4 katlı Mustafa Girişken Apartmanı'nda bulunan 3 daireye dağdan kopan kaya parçaları çarptı.

Binanın istinat duvarını yıkarak yatak odalarına giren kaya parçaları nedeniyle dairelerde büyük oranda hasar oluştu.

Apartmanın sakinleri belediye yetkililerince binadan tahliye edildi.

Evine kaya parçası çarpan Sercan Gül, AA muhabirine, eşiyle uyudukları sırada odanın içinin duman ve taşlarla dolduğunu söyledi.

Önce deprem olduğunu sandıklarını anlatan Gül, daha sonra dağdan kopan kaya parçalarını fark ettiğini dile getirdi.

Yan odada 2 yaşındaki çocuğunun uyuduğunu ve odaya giren taş parçalarından oğlunun şans eseri kurtulduğunu gördüğünü aktaran Gül, çok üzgün olduklarını, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Apartman sakinlerinden bazıları evlerinden eşyalarını taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay kaya parçası

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