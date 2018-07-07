Yamaçtan apartmanın üzerine kaya parçaları kaydı

Hatay'ın Defne ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının hasar verdiği bir apartman boşaltıldı.
Dursunlu Mahallesi'nde dağ eteğindeki 4 katlı Mustafa Girişken Apartmanı'nda bulunan 3 daireye dağdan kopan kaya parçaları çarptı.
Binanın istinat duvarını yıkarak yatak odalarına giren kaya parçaları nedeniyle dairelerde büyük oranda hasar oluştu.
Apartmanın sakinleri belediye yetkililerince binadan tahliye edildi.
Evine kaya parçası çarpan Sercan Gül, AA muhabirine, eşiyle uyudukları sırada odanın içinin duman ve taşlarla dolduğunu söyledi.
Önce deprem olduğunu sandıklarını anlatan Gül, daha sonra dağdan kopan kaya parçalarını fark ettiğini dile getirdi.
Yan odada 2 yaşındaki çocuğunun uyuduğunu ve odaya giren taş parçalarından oğlunun şans eseri kurtulduğunu gördüğünü aktaran Gül, çok üzgün olduklarını, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.
Apartman sakinlerinden bazıları evlerinden eşyalarını taşıdı.
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum