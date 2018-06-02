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Yamaçtan düşen taşın isabet ettiği otobüsün görevlisi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Yamaçtan düşen taşın isabet ettiği otobüsün görevlisi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yolcu otobüsünün camına isabet eden taş, otobüsteki görevlinin yaralanmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Batman-Trabzon seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün camına Pülümür karayolu Zağge mevkisinde dağdan düşen taş isabet etti.

Otobüsün ön camını delip içeriye giren taş, yan taraftaki camı parçalayarak dışarı çıktı.

Olayda yaralanan otobüsteki görevli Ekrem Yıldırım Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsteki 30 yolcu ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Pülümür karayolu taş düşmesi Trabzon Tunceli

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