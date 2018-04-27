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Yamaçtan yuvarlanan atı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Yamaçtan yuvarlanan atı itfaiye kurtardı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan yuvarlanan ve çamura saplanan at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacılar Mahallesi'nde besici Muhlis Başköy'e ait at yoldan uçuruma yuvarlandı.

Durumu fark edenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, çamura saplanan atı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 3 saat mahsur kalan ve vücudunda önemli yarası bulunmayan at, kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu at itfaiye ordu

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