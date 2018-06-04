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'YAN BAKTIN' DEYİP SİLAH GÖSTERDİĞİ KİŞİ EMNİYET AMİRİ ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, 'yan baktın' deyip üstüne yürüdüğü ve silah gösterdiği kişi Emniyet Amiri çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda, 'yan baktın' deyip üstüne yürüdüğü ve silah gösterdiği kişi Emniyet Amiri çıkınca neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bir kafede yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir Emniyet Amiri, arkadaşı ile kafede otururken hareketlerinden şüphelendiği dışarıdaki kişiye baktı. Bunun üzerine dışarıdaki kişi, masasına gelip "Ne bakıyorsun, neden yan baktın" diyerek Emniyet Amirinin üstüne yürüdü. Emniyet Amiri bu kişiye polis olduğunu söyledi. Kimlik soran kişi ile Emniyet Amiri arasında itişmeler yaşandı. Bu kişi elini beline atıp emniyet amirine silah gösterdi. Emniyet Amiri kimlik göstererek saldırganın elindeki silahı aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin Emniyet Amirine gösterdiği silah kurusıkı çıktı. Eşyalarını almak için geri dönen Emniyet Amiri kafe müşterilerinden özür diledi.
Bu arada yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Emniyet Amiri'nin gözaltına aldığı kişi
-Saldırgan kişinin üstünden çıkan tabanca (sivil polisin elinde)
-Resmi polislerin gelmesi
-Saldırgan kişiye kelepçe takmaları
-Polis ve kişi arasında yaşanan diyaloglar
-Saldırgan kişinin polis aracına alınması
-Araya giren Yavuzhan Meydancı ile röportaj
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Emniyet amirinin arkadaşı ile kafe de oturması
-Dışarıdan gelen kişinin Emniyet Amirinin masasına doğru gelmesi
-Emniyet Amirinin kalkması
-Araya giren kişinin şüpheliyi dışarıya çıkarması
-Emniyet Amiri'nin cüzdanından kimliğini alıp dışarı çıkması
-Genel ve detay görüntüler

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