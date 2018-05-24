Yanan ahırdaki hayvanları kurtarmak için seferber oldular

Amasya'da çıkan yangında iki ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken bir evin çatısında hasar oluştu.

Göllü Bağları Mahallesi'nde Recep Namlı ve kardeşlerine ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki ahırlara ve eve sıçradı.

Büyüyen yangına Amasya, Ziyaret ve Suluova Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahallelinin de katıldığı söndürme çalışmaları sırasında ahırdaki büyükbaş hayvanları kurtarmak için zamanla yarışıldı. Büyükbaş hayvanlar ev sahipleri tarafından ahırın duvarı delinerek kurtarıldı.

Bazı aile fertleri hayvanlarını kurtarırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yoğun uğraşlar sonucu söndürülen yangında iki ahır ve samanlık kül olurken, evde de hasar meydana geldi.

