Yanan evde cesedi bulunan kişi bıçaklanarak öldürülmüş

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yanan evde bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ağaçören ilçe merkezinde 29 Ocak'ta yanan bir evde cesedi bulunan Ahmet Salih Koçak'ın (55) yapılan otopsisinde, vücudunun 14 yerinde bıçak izi tespit edildi.
Bunun üzerine katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışan şüphelilerin Gökhan B. (26) ve Ömer B. (20) olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, Gökhan B'yi Ankara'nın Sincan ilçesinde Ömer B'yi de Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde gözaltına aldı.
Suçlarını itiraf eden şüphelilerin polisteki ifadelerinde, Ahmet Salih Koçak'ı alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştıktan sonra kafasına keserle vurup, 14 kez bıçaklayarak öldürdüklerini, delil bırakmamak için de cesedin bulunduğu evi ateşe verdiklerini söyledikleri öğrenildi.
Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'
Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...
İngiltere'de en güzel göğüs yarışmasının 10 finalisti belli oldu
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum