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Yanan evde cesedi bulunan kişi bıçaklanarak öldürülmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde evinde çıkan yangında cesedi bulunan kişinin, alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi - Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yanan evde bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağaçören ilçe merkezinde 29 Ocak'ta yanan bir evde cesedi bulunan Ahmet Salih Koçak'ın (55) yapılan otopsisinde, vücudunun 14 yerinde bıçak izi tespit edildi.

Bunun üzerine katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışan şüphelilerin Gökhan B. (26) ve Ömer B. (20) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, Gökhan B'yi Ankara'nın Sincan ilçesinde Ömer B'yi de Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf eden şüphelilerin polisteki ifadelerinde, Ahmet Salih Koçak'ı alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştıktan sonra kafasına keserle vurup, 14 kez bıçaklayarak öldürdüklerini, delil bırakmamak için de cesedin bulunduğu evi ateşe verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray cinayet

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