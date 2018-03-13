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Yanan evin balkonundaki kız çocuğu itfaiye tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gökay ÖZALP/MENEMEN (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan dairenin balkonunda bulunan ve evde yalnız olduğu belirtilen kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı, yangın da söndürüldü.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Bekir İriten Apartmanı'nın son katında, bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde yalnız olduğu öğrenilen bir kız çocuğu, balkona çıktı. Yangını görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkona ulaşan ekipler, çocuğu kurtardı. Balkondan indirilen ve dumandan etkilendiği anlaşılan çocuğa, olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Adı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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