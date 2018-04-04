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Yanan evinin ardından ağıtlar yakan Sabahat teyzenin yüzü güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde Sabahat Büyükyıldız ve babası Mehmet Çayır’ın 2 ay önce yanan evi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onarıldı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde Sabahat Büyükyıldız ve babası Mehmet Çayır’ın 2 ay önce yanan evi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onarıldı. Yeni evlerinde yüzleri gülen baba ve kızının mutlulukları gözlerinden okundu.
Yangın geçtiğimiz Ocak ayında Aksu’nun Yurtpınar Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan 2 odalı bir evde meydana geldi. Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız’ın oturduğu 2 gözlü evin bir odasından dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yangın kısa sürede evin bir odasının tamamını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 odadan oluşan evin bir odası kullanılamaz hale geldi, oda içerisinde bulunan her şey küle döndü. Eşini 5 yıl önce kaybeden ve babasının yanında kalan Sabahat Büyükyıldız her şeyini yangında kaybettiği odanın içerisine girerek feryat etti.

Yüzleri güldü
Konunun medyada yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, acılı ailenin evini onardı. Evin yanan bölümüne ve diğer tarafına yeni çatı yapıldı, ayrıca tuvalet ve banyo da ilave edildi. İçerisine su ve elektrik sistemi döşenen evin çatısı ise Sabahat Büyükyıldız’ın hayalindeki gibi yapıldı. Evin geri kalan eşyalarının ise önümüzdeki günlerde tedarik edileceği öğrenildi.
Evinin onarılması karşısında büyük mutluluk yaşayan Sabahat teyzenin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Yeni evinde daha rahat bir hayat yaşayacağını ifade eden Sabahat Büyükyıldız, "Her şeyimi kaybetmiştim. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yanan ev geri geldi" dedi.
Baba Mehmet Çayır ise, "Çıkan yangında evimiz yandı. Her şeyimizi kaybetmiştik. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Şimdi çok iyiyiz. Çok güzel oldu. Herkese çok teşekkür ederiz. Yakında içerisine girip oturacağız" ifadelerini kullandı.

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