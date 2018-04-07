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Yanan hastanedeki incelemeler devam ediyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor. Hastane binasında polis ve özel güvenlik görevlilerinin önlemleri devam ediyor. Yangından sonra boşaltılan ve emniyet şeridi ile girişleri kapatılan binaya, görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. Yangından sonra soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan incelemeler devam ediyor.

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