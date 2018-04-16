Yanan orman alanları ağaçlandırılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda geçen sene 12 Eylül 2017 günü başlayan, 4 köyü etkileyen ve 495 hektar alanının zarar gördüğü alana tohum bırakıldı, fidanların dikimine başlandı.

İlçeye bağlı Kabaklar köyünde düzenlenen törene Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve Ahmet Tan, İl Jandarma Alay Komutanı Tayfun Dündar, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Orman İlçe Müdürü Mustafa Karagöz, Emet ve Hisarcık AK Parti İlçe başkanları, Kurum amirleri ve yangından etkilenen köylüler katıldı.

Emet Orman İlçe Müdürü Mustafa Karagöz törende yaptığı açılış konuşmasında, ’’Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Tetik İşletme Şefliği ve Eğrigöz Dağı İşletme Şefliğinde 12 Eylül 2017 yılı tarihinde çıkan orman yangınında 495 Hektar orman alanı yanmış bulunmakta. Bu alanda yaklaşık 60 bin metreküp ağacımız yanmış olup bunların tamamı sahadan çıkarılmıştır. Yangın alanının 26 hektarlık kısmında makinalı toprak işlemesi yaparak toplam 52 bin adet karaçam fidanı dikilmiştir. Ayrıca 50 hektarlık kısmında teras çalışması başlatılmış kısmet olursa sonbaharda bu bölgede 110 bin adet fidan dikimi yapılacaktır. Bunların harici geri kalan 410 hektarlık kısımda da çizgi ekimi yoluyla kızıl çam tohumu, toplam 2 bin 514 kilogram karaçam tohumu toprakla buluşturulacak ve 35 milyon 196 bin adet fidanın çimlenmesi beklenmektedir.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, ’’İlimiz orman varlığı açısından önemli ve Türkiye genelinde ilk iller arasında yer almakta. Önceden ormanlarımızda usulsüz kesimler vardı. Özellikle son 15 yılda ülke genelinde ekonomik durumun düzelmesiyle bu durum yok denecek kadar az seviyeye indi.Kütahya ilimizdeki orman varlığımız, Dünya ve Türkiye geneli ortalamalarının oldukça üzerinde. Dünyada orman varlığı genel ortalamada yüzde 29. 6 iken, ülkemizde 27. 6, ilimiz Kütahya’da ise yüzde 56 oranında, yani neredeyse 2 katı kadardır’’ dedi.

Konuşmasında yangın anında ve fidan dikiminde var olan birlik ve beraberliğe değinen Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ’’Büyük bir alanın, yapılan işlemlerle yeniden orman alanı olacak hale geldiğini gördük. Geçen sene orman yangını söndürme çalışmaları içerisinde iyi hatırlıyorum, büyük bir birlik beraberliği bu alanda görmüştük. Samsun’dan Antalya’ya, Sinop’tan ta İstanbul’a kadar orman teşkilatımızın değişik yerlerinden gelen arazözler buradaydı. Belediyeliremizin göndermiş olduğu arazözler buradaydı. 100’ün üzerinde arazözle burada yangına müdahale edilmişti. Onlarca helikopterimiz ve uçaklarımız bizim gücümüzü gösterecek şekilde çalışma yapmıştı. Yine Köylülerimiz bütün gayretleriyle gelen kişilerin ihtiyacını karşılamak için, aynen bugün olduğu gibi gözlemelerini yaparak birlik ve beraberlik görüntüsünü vermiştik. Bugünde görüyoruz ki bütün bu çalışmalar sonucunu vermeye başladı’’ dedi.

Bu arada, törene katılan protokol üyelerine, kadınlar tarafından yapılan gözleme, ayran ve tatlı ikram edildi.(YD-EFE)