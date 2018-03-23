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Yanan tırdan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 04:31 | Son Güncelleme

Adana'da seyir halindeyken alev alan tırdan vücudunun bir kısmı yanmış halde kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı

Adana'da bir tır sürücüsü seyir halindeyken alev alan tırdan vücudunun bir kısmı yanmış olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen bir tır, seyir halindeyken alev aldı. İsmi belirtilmeyen tır sürücüsü yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını kaldırıma çarparak durdurdu.

Vücudunun bir bölümü yanmış olarak araçtan inen sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Tır ise kullanılamaz hale geldi.

Sağlık durumu ağır olduğu belirtilen yaralı sürücü, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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adana yanan tır yaralı sürücü

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