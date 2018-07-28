Yanan türbede 2 aydır onarım yapılamıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Çamyayla köyünde 2 ay önce bir ziyaretçinin mum yakması sonucu yanarak büyük hasar gören Ak Türbe'de 'korunması gereken kültür varlığı' olduğu gerekçesiyle onarım ve tadilat yapılamıyor.

Çamyayla köy mezarlığı içerisinde yer alan ve 'Kasım Dede Türbesi' olarak da bilinen Ak Türbe'de iki ay önce bir ziyaretçinin yaktığı mum nedeniyle yangın çıktı. Yangında, türbenin camları da yoğun ısı nedeniyle patladı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında, türbede büyük hasar oluştu. Yangında iki sanduka, dini kitaplar, tespihler, halılar ve Kuran-ı Kerimler zarar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'korunması gereken kültür varlığı' kapsamına alınması için çalışmaların başlatılması nedeniyle de türbede onarım ve tadilat çalışması başlatılamadı. Yanan dini kitaplar ve iki sanduka yangın sonrası, hasar gördüğü haliyle duruyor. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar ve köylüler yangının izlerinin durduğu türbenin onarımının yapılacağı günü bekliyor.

Köy muhtarı İbrahim Sucu türbenin kapısına mühür vurmayı düşündüklerini ifade ederek, "Biz yangını duyduğumuzda jandarmaya haber verdik. Jandarma, olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan gelenler oldu. 'Türbeye şu an herhangi bir müdahale, köy heyeti tarafından yapılmasın. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelecek izne göre tamirat ve bakımını yapın' dediler. Biz de bunun üzerine şu anda beklemedeyiz. Geçen hafta içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yazımız geldi. 45 gün içerisinde resmi kurumlardan bütün evraklar tamamlanıp Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamiratının yapılacağını, ödeneğinin çıkacağını söylediler. Biz şu anda türbemize girip çıkanların rahatsız olmaması için kapıyı da mühürlemeyi düşünüyoruz" dedi.

Muhtar İbrahim Sucu, Kültür Müze Müdürlüğü tarafından kendilerine, 45 gün içinde ödenek çıkıp müdahale edilmezse, köylülerin tadilat ve onarım yapabilecekleri yönünde yazı geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Olay yeri inceleme ve jandarmanın vermiş olduğu rapora göre, herhangi bir vatandaşın sabah namazına veya normal zamanda geldiğinde karanlık diye içeride mum yakmasından şüphelendiler. O mum da yere düştüğü zaman halıların yanıp tutuşmasına sebep olmuş. İçerisindeki sıvaları, taban halıları bir de sandukaların üzerindeki bezlerimiz zarar gördü. Ahşap kısımlar da zarar gördü. Bunları Vakıflar Bölge Müdürlüğü ödenek çıkarıp, Bolu Kültür Müze Müdürlüğü ile yapacağını söyledi. Biz şu an müdahale edemiyoruz. Ama resmi yazımız geldi. '45 gün içerisinde bir netice alınmazsa 45 gün sonra müdahale edebilirsiniz' diye yazı geldi."