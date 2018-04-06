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 YANGIN ÇIKAN TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BUGÜN

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki inceleme devam ediyor.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL, (DHA)
Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki inceleme devam ediyor. Polis ekipleri, hastane kapılarına şerit çekti. Hastaneye gelen ve içeriye girmek isteyenler görevliler tarafından uyarılarak içeriye alınmıyor.

Görüntü Dökümü
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-Hastaneden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Hasta yakınlarının görevliler tarafından yönlendirilmesi
-Genel ve detaylar

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