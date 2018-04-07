Yangın mağduru aileye Burhaniye Belediyesi sahip çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Geçtiğimiz haftalarda Mahkeme Mahallesi’nde çıkan yangın sonucu evleri ve tüm eşyaları kül olan Küçükölmez ailesine, Burhaniye Belediyesi yardım eli uzattı. Yangın mağduru aileye Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılan yardımların devam edeceği belirtildi.

Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kirada oturdukları Mahkeme Mahallesi’ndeki evlerinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu tüm eşyaları küle dönen Küçükölmez ailesinin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçti. 3 yaşındaki torunları ile birlikte dört kişi yaşadıkları evde çıkan yangının ardından eşyaları kullanılmaz hale gelen Küçükölmez ailesi, zar zor biriktirdikleri bir miktar parayı da yangında kaybetti. Pelitköy Mahallesi’nde yeni bir eve taşınan ve zor koşullarda yaşayan aileye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri; koltuk, televizyon, set üstü ocak, gardırop, yatak, çekmeceli dolap, perde takımı ve halı götürerek, kendilerine teslim etti. Aileye yapılan ziyaretlerin ve yardımların devam edeceğini söyleyen belediye görevlileri, bir dahaki sefere yanlarında çocuklar için oyuncak da götüreceklerini belirtti. Eşyaları teslim edilen Küçükölmez Ailesi ise kendilerine verilen destekten duydukları mutluluğu dile getirerek, “Bu kötü günümüzde yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a bize sahip çıktığı ve yardım eli uzattığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Necdet Uysal ise mağdur ailenin yüreğindeki acıyı bir nebze olsun söndürebilmek amacıyla ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Uysal, “Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Her zaman bunun için çalışıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın iyi günlerinde olduğu gibi, kötü günlerinde de yanlarındayız. Ailemizin yaralarını sarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.