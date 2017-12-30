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Yangın paniği! Camdan atladı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 05:20 | Son Güncelleme 9 saat önce

Fatih’te çıkan yangını polis, vatandaş ve itfaiye ekipleri söndürdü. Binada çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri çıkarırken bir kişi de camdan atladı.

Yangın paniği! Camdan atladı

Yangın 03.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle binada 7 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan biri çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken 1 kişi camdan atladı. Dumandan etkilenenler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ CAMDAN ATLADI

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken hortum patladı. Hortumun patladığını gören vatandaşlar ve polis ekipleri itfaiyecilere yardım etmeye çalıştı. Hortumun patlayan yerlerinden tutan vatandaşlar su ile yangını söndürmeye çalıştı. Evin yanma anı ve bir kişinin camdan atlama anı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Birçok itfaiye ekibi tarafından yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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