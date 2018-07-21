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Yangın riski engelli bakım merkezini tahliye ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 06:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafosundan dumanlar çıkması nedeniyle tahliye edilen engelli bakım merkezindeki kişilerden bazıları hastaneye götürüldü

Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde kalan kişiler, trafodan dumanlar çıkması üzerine yangın riski nedeniyle tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesindeki merkezin trafo bölümünden dumanlar çıktığını gören yetkililer durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Merkezde kalan 17 kişi polis ve sağlık görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri ise olaya müdahale etti.

Dumandan etkilendiği öğrenilen bazı engelliler ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumları iyi olduğu belirtilen diğer merkez sakinleri ise başka yerlere götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da söz konusu merkeze gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

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