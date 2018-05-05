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Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

BOLU'da, Tekke Işıklar köyünde bir evde çıkan yangında 5 ahır, samanlık ve 4 eve sıçradı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, Tekke Işıklar köyünde bir evde çıkan yangında 5 ahır, samanlık ve 4 eve sıçradı. Evleri yananlar, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangına takviye olarak giden itfaiye ekibinin olduğu aracın kaza yapması sonucu 1 itfaiye eri hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Yangın, saat 14.30 sıralarında Bolu merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke Işıklar köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde oturan Murat Güden'in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle çevresinde bulunan Kemal Güden, Hasan Öztürk, Sadık Biçer ve Hüseyin Yılmaz'ın ev, ahır ve samanlıklarına da sıçradı. Yangını gören köylüler, ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Can kaybının olmadığı yangına Bolu, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar, yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Yanan evlerin yanında evi bulunan Ayşe Ertaş da (75) yangının kendi evine sıçramasından korkarak gözyaşı döktü. Bolu İl Özel İdaresi Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, yangınla ilgili olarak, "5 tane ev şu anda yandı. İtfaiye ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnşallah kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Tüm köylülerimize geçmiş olsun" dedi. YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI UÇURUMDAN YUVARLANDI Yangına takviye olarak gönderilen Bolu Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü'ne ait araç virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Köye 1 kilometre kala meydana kazada araçta bulunan itfaiye erlerinden Erhan Yazkan (38) yaşamını yitirirken, Aykut Tabakçıoğlu (22) yaralandı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri arkadaşlarının kaza geçirmesine rağmen söndürme çalışmalarına devam etti.

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