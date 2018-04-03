HABER

Yangına "imece" usulü müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:07 | Son Güncelleme

Yangına "imece" usulü müdahale

Düzce'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde 86 yaşındaki Mehmet Nuri Özdoğan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verirken, aynı zamanda yangına müdahale edildi.

Köylülerden birinin tencereye doldurduğu suyla yangına müdahale ettiği görüldü.

Yangın daha sonra gelen Düzce ve Gölyaka belediyeleri itfaiyeleri ve vatandaşların ortak müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet Nuri Özdoğan yanan evini çaresizlik içerisinde izledi. Komşuları ise Özdoğan’ı teselli etti. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat!
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettilerDünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce EV YANGINI

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.