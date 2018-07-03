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Yangına kovalarla müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Antalya'da çıkan yangında, 5 dönüm nar bahçesi ile 2 dekar ormanlık alan zarar gördü - Vatandaşlar, bölgeye kovayla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, nar bahçesinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Topallı Mahallesi Kurşunlu mevkisindeki nar bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, bir helikopter, 5 arazöz ve 30 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında vatandaşlar, bölgeye kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşların, seralarının yanında ellerinde hortumlarla bekledikleri görüldü.

Yangında, 5 dönüm nar bahçesi ile 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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