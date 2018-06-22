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Yangına müdahale eden itfaiyeci yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:14 | Son Güncelleme

Fatih'te çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.

Derviş Ali Mahallesi Kesmekaya Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçları, sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşadı. Üst katlarda bina sakinlerinin mahsur kaldığı iddiası nedeniyle paniğe kapılan mahalleli, itfaiye ekiplerine yardım ederek, yangın hortumlarını omuzlarının üzerinde taşıdı.

Daha sonra itfaiye ekiplerinin yol kenarındaki park yeri demirlerini kesmesiyle araçlar caddeye girebildi.

Yangına müdahale ettiği sırada bir alt kata düşen itfaiye eri yaralandı. Omuzlarında yanıklar oluşan itfaiye erine, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, binada herhangi bir kişiye rastlanmadı.

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Fatih itfaiye yangın

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