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Yangına müdahale ettikten sonra sandığa gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Elazığ'da itfaiye erleri yangına müdahale ettikten sonra oylarını kullanmak için itfaiye aracıyla sandık başına gitti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri yangına müdahale ettikten sonra itfaiye aracıyla sandık başına giderek oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için 411 bin seçmenin bin 551 sandıkta oy vereceği Elazığ'da oy kullanma işlemi devam ediyor.

Kentte vatandaşın güvenliği için günün 24 saati görev yapan itfaiye ekipleri ihbar üzerine Doğukent Mahallesi'nde müstakil bir evde çıkan yangını söndürdükten sonra amirlerinden izin alarak itfaiye aracıyla sandık başına gitti.

Üzerlerinde çalışma kıyafetleri ile Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda oylarını veren itfaiye erleri diğer seçmenlerin meraklı bakışlarında arasında vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın uzmanı Ferit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük olarak vatandaşın güvenliği için günün 24 saati görev yaptıklarını belirtti.

Seçim arefesinde daha yoğun mesai geçirdiklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Bir kaç saat önce de Doğukent Mahallesinde çıkan yangına müdahale ettik. Veysel ve Mustafa arkadaşlarımız oy vazifelerini de yerine getirdiler. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak 24 saat göreve hazırız. Bunun yanında vatandaşlık görevimiz neyse onu da ihmal etmeyerek memleketimize hizmet etme görevini seve seve yerine getiriyoruz."

İtfaiye eri Veysel Ulukaya de herkes gibi vatandaşlık görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Doğukent Mahallesi'nde, ikametgah yangını ihbarı aldık. Olay yerine gidip yangını söndürdük. Oyumuzu kullanmamıştık, amirlerimizden izin alıp bu arada oyumuzu da kullandık. Vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olur inşallah." dedi.

Mustafa Atlan, oy vermenin bir vatandaşlık vazifesi olduğunu belirterek, "Yangına müdahale ettik. Yangını söndürdükten sonra oyumuzu kullandık." şeklinde konuştu.

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Oy kullanmak için engel tanımadılarOy kullanmak için engel tanımadılar
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Elazığ seçim yangın ihbarı

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